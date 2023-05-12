В Швейцарии создают способную управлять цифровыми валютами Центробанков систему

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Когда кто-то пытается увезти деньги «налево», то это сразу всплывает наружу.

Западные страны способны приготовить Москве новую ловушку, ведь российская сторона с успешно борется с зависимостью от доллара. Об этом сообщил российский экономист, публицист, эксперт Михаил Хазин. По его словам, очередная уловка США и их союзников по G7 могут стать «цифровые валюты».

«Есть такой Банк международных расчетов. Штаб-квартира Bank for International Settlements (BIS) находится в Швейцарии. Его еще его называют „центробанком центробанков“. <…> Он сейчас создает структуру, которая будет управлять цифровыми валютами Центробанков, которые являются членами BIS», — сообщил аналитик в беседе с изданием ИА SM-News.

При этом Россия также является членом BIS. Эксперт допускает такой сценарий, что внимание переключится с Международного валютного фонда (ВМФ) на BIS. В этом случае кто-нибудь обязательно вступит в заговор. Федеральная резервная система (ФРС) вместе с американской стороной и другие их союзники.

«Мы меняем шило на мыло. Именно по этой причине наш Центробанк вообще ничего не говорит про цифровую валюту. Зачем она? Потому что, если говорить о контроле за использованием денег, могу уверить, и налоговая, и казначейство, контролируют все», — признался специалист.

По словам Хазина, когда кто-то пытается увезти деньги «налево», то это сразу всплывает наружу. Российская сторона живет по налаженной системе, ей не нужны цифровые деньги. Чтобы заменить обычные деньги на цифровые, Москве следует подписать соответствующие документы, в которых будут описаны определенные правила и им придется следовать. Правила могут действовать вопреки интересам РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики.