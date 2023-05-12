Стали известны подробности состояния Панфилова, госпитализированного с инсультом

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Сейчас деятель культуры находится в медицинском учреждении, врачи следят за его состоянием.

Российский режиссер Глеб Панфилов находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Состояние тяжелое», — говорится в сообщении собеседника агентства.

До этого стало известно, что 88-летний Панфилов был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с инсультом. У него подозревают острое нарушение мозгового кровообращения и субарахноидальное кровоизлияние.

Несколько месяцев назад умерла любимая жена деятеля культуры Инна Чурикова на 80-м году жизни. Народная артистка СССР в последние годы болела, но не спешила рассказывать о диагнозе, как и ее супруг.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с подозрением на инсульт.