Стали известны подробности состояния Панфилова, госпитализированного с инсультом
Госпитализированный с инсультом режиссер Панфилов находится в тяжелом состоянии
Фото: URS FLUEELER / ТАСС
Сейчас деятель культуры находится в медицинском учреждении, врачи следят за его состоянием.
Российский режиссер Глеб Панфилов находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Состояние тяжелое», — говорится в сообщении собеседника агентства.
До этого стало известно, что 88-летний Панфилов был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с инсультом. У него подозревают острое нарушение мозгового кровообращения и субарахноидальное кровоизлияние.
Несколько месяцев назад умерла любимая жена деятеля культуры Инна Чурикова на 80-м году жизни. Народная артистка СССР в последние годы болела, но не спешила рассказывать о диагнозе, как и ее супруг.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с подозрением на инсульт.