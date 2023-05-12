План Запада провалился: мир побоялся вступать в конфликт с Россией

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Стратегия по капитуляции России провалилась из-за нежелания незападных государств вводить санкции против нашей страны.

Намерения западных стран по поводу капитуляции России провалились из-за нежелания остального мира вступать в экономическую борьбу с Москвой. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

По мнению журналистов издания, начав санкционную войну с Россией, недружественные страны переоценили собственное влияние в мире. Экономические ограничения должны были привести к капитуляции России перед Западом, но планы нарушило желание других государств сотрудничать с нами.

«Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов», — отмечают британские СМИ.

Пока Запад был заинтересован в экономической войне, остальной мир этого не хотел из-за последствий, которые их могут ждать. Ведь, когда экспорт российских нефти и газа в Европу сократился, Россия быстро нашла страны, куда его стоит увеличить: в Китай и Индию. Поэтому никакие санкции не влияют на экономическое состояние страны. Мы всегда можем переориентироваться под рынок других государств.

Авторы материала считают подтверждением провала санкционной политики завышенные ожидания по спаду российской экономики, прогнозируемые МВФ. Он уже ожидает рост экономики России на 0,7 процента по итогам нынешнего года.

«Российская экономика не разрушена, она просто была реструктурирована и переориентирована с Запада на Восток и Юг», — добавили журналисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии поразились военному потенциалу России, несмотря на санкции.