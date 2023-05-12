Ни одной заявки: как регулируют граффити в Санкт-Петербурге

Власти Петербурга не получили ни одной заявки на создание граффити

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Процесс согласования творчества не нашел энтузиастов со стороны мастеров граффити.

Полное фиаско потерпела попытка петербургских властей отрегулировать деятельность мастеров граффити. Для уличных художников выделили места и написали инструкции, однако те инициативу проигнорировали. Чиновникам не пришло ни одной заявки. А новые работы появляются на стенах, как и прежде — без согласования. О поиске баланса между законом и искусством рассказывает корреспондент Максим Облендер.

Чиновники Петербурга, наконец, отчитались, сколько в культурной столице было согласовано граффити за многомесячную историю этой практики. Ответ — ни одного, художники просто не идут за разрешением.

«Как минимум надо согласование с жильцами, согласование в рамках благоустройства с комитетом по градостроительству и архитектуре в рамках архитектурного облика. Порядок содержит выдачу задания от комитета, где мы прописываем условия размещения росписи. 30 дней мы выдаем задание и еще потом 22 рабочих дня, рассматриваем, оцениваем», — сказала врио заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова.

Практически все граффити, если их не заказывал и не утверждал город — вандализм. Рисунки на стенах в Петербурге живут не более полугода за редким исключением — независимо от размера и красоты. Кисти и валики коммунальщиков не пощадили ни Хармса, ни Бродского…

На пятимилионный мегаполис всего две площадки, где можно рисовать граффити без согласования. И то вторая площадка находится фактически за городом — быстро не доедешь. Художники говорят, им буквально перекрывают кислород согласованиями и бумажками.

Может быть, поэтому звание столицы стрит-арта Петербургу не грозит. Так называют Екатеринбург и Нижний Новгород. В последнем уже семь лет администрация активно поддерживает фестивали уличных искусств. Около 200 фасадов превратились в настоящую галерею под открытым небом.

«Именно благодаря их поддержке и получилось масштабировать, брать больше стенок, привозить больше художников», — говорит организатор проекта уличного искусства «Место» Даниела Мол-оглы.

В Подольске свой новый шедевр рисует Илья Демченко — это вновь частный заказ. К нему обращаются, чтобы расписал трансформаторные будки, дворы — часто все согласовывают уже до него, только лишь бы нарисовал. Партизанить под покровом ночи — это уже не про него.

«Если это касается фасада, зачастую предоставят вышку, согласуют все. Часто это преподносится массовой информацией и тебя видно. Благодаря уличным работам у меня есть работа и зимой и работа частная», — объясняет Демченко.

Это тоже инициатива местных коммунальщиков и администрации. Точно так же по упрощенной схеме художникам предложили расписывать трансформаторные будки в Архангельске.

В ряде северных регионов стрит-арт и вовсе решили сделать частью культурного кода. А в Северной столице продолжают обсуждать, как бы сделать экспертный совет, как бы облегчить жизнь художникам. Но пока инспекции то и дело отдают указание: «закрасить».

«Всего за неделю было осмотрено более 900 объектов, куда вошли не только нежилые здания, но и многоквартирные дома, а так же постоянные ограждения. Нарушения были выявлены в отношении 256 объектов», — сообщила начальник сектора отдела контроля и содержания фасадов нежилых зданий Антонина Морозова.

Последнее нововведение — умные камеры. Ими оснастят автомобили, чтобы уже техника, а не уставшие члены инспекций, фиксировала незаконные рисунки на фасадах и во дворах.