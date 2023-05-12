Страдает 14 лет: у петербурженки нашли в животе забытую хирургическую иглу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Sand; 5-tv.ru

Сейчас Наталья Попова хочет, чтобы из ее тела извлекли инородный предмет. Однако это оказалось не так просто.

Петербургские следователи выясняют обстоятельства серьезной врачебной ошибки. Медики «забыли» в животе у пациентки хирургическую иглу.

Обнаружить инородное тело, которое много лет вызывает у женщины мучительные боли, удалось случайно. Корреспондент «Известий» Татьяна Устюгова встретилась с пострадавшей.

«Длина — до 20 миллиметров, толщина — до двух миллиметров»

Это параметры хирургической иглы, которую случайно обнаружили у Натальи Поповой во время МРТ. Только после этого исследования врачам стало понятно, почему больше десяти лет женщину мучили колющие боли. До этого ссылались на возможные последствия после операции. А результаты УЗИ не показывали ничего необычного.

Наталья подозревает, что иглу могли оставить у нее в животе во время последней операции — кесарево сечение в петербургском роддоме № 10. Но с тех пор прошло 14 лет. В больнице за это время уже и руководство сменилось, и врачи.

«Врач в роддоме сказала: „Скорее всего, это не мы. У вас было много операций“. И что в их роддоме нет таких специалистов, которые помогли бы удалить иглу. Мол, ищи самостоятельно», — рассказала Наталья Попова.

Найти специалистов, которые бы провели такую манипуляцию, оказалось непросто. В прошлом году за операцию петербургские медики все же взялись — в 26-й больнице. Но достать иглу так не смогли.

Существуют несколько типов хирургических игл. Они бывают колющие, режущие, усиленные, плотненные и даже притупленные. Но судя по снимку, в животе у Натальи могли оставить иглу с загнутым концом. Она очень острая.

После официального запроса в Комитет по здравоохранению Наталью неожиданно пригласила на встречу главный врач роддома № 10.

«Сказала, что это не их вина. Они мне предлагают помощь с участием других больниц. Но не самостоятельно — не в их учреждении, потому что там таких специалистов нет», — поделилась петербурженка.

Руководство роддома категорически отрицает причастность к инциденту. И ссылается на то, что до кесарева сечения у пациентки было пять операций на органах малого таза.

«Во время проведения кесарева сечения манипуляции на придатках не проводятся, что полностью исключает возможность оставления инородного тела в их проекции», — заявили в медучреждении.

Специалисты говорят: единственный способ добиться правды в этой ситуации — судмедэкспертиза.

«Можно малоинвазивным способом извлечь эту иглу и провести экспертизу — какая капсула, какая игла, — чтобы сделать точное заключение, где и когда была оставлена эта игла в теле», — рассказал директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев.

Инородные тела после операций у пациентов обнаруживают примерно в 1,5% случаев. Это международная статистика. Казалось бы, цифры невелики. Но только в Петербурге было два громких случая. В 2011 году после кесарева сечения в животе у женщины обнаружили хирургическую иглу. А в 2015-м у пациентки Санкт-Петербургского медуниверситета имени Павлова спустя несколько месяцев после такой же операции достали целую пеленку! Следственный комитет возбудил уголовное дело. А врачей приговорили к двум годам ограничения свободы.

Наталья пока обдумает предложение руководство роддома — найти специалистов, которые помогут удалить у нее иглу. Но говорит, в любом случае пойдет до конца. Чтобы выяснить, где именно ей оставили в животе инородный предмет, и заставить медиков отвечать по закону. Уже подала заявление в Следственный комитет.