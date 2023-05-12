Сотни тысяч мигрантов готовы штурмовать границу США из-за желания Байдена переизбраться

Фото, видео: Juan Manuel Blanco / ТАСС; 5-tv.ru

Пограничный кризис доводит до белого каления власти Мексики. Резко в адрес Белого дома высказался ее президент.

Хаосом на границе США и Мексики грозит обернуться несовершенство американских законов. Сегодня истекает срок действия поправки, которая позволяла Вашингтону выдворять из страны нелегалов по упрощенной процедуре.

Сотни тысяч беженцев скопились на границе в надежде прорвать оборону США и попытать счастья закрепиться в стране. О причинах и возможных последствиях кризиса расскажет корреспондент «Известий» Александр Якименко.

С каждой минутой обстановка на границе США и Мексики накаляется все сильнее. Весь день они готовились к часу икс — даже тренировались штурмовать так называемую стену Трампа.

Ровно в полночь истекает срок действия так называемой «пандемической поправки»: она позволяла властям высылать из страны нелегалов по упрощенной процедуре. То есть теперь тех, кому повезет пересечь границу, не смогут выдворить обратно. По крайней мере сразу. И нелегалы решили массово воспользоваться открывшимися возможностями: только по приблизительным подсчетам, на границе скопилось до 150 тысяч беженцев. Еще до 700 тысяч — на подходе.

«В первый раз мы сделали глупость — сдались пограничной службе. А они нас не оформили как беженцев, выдворили. Но теперь все изменится, правила игры будут на нашей стороне», — пригрозил США мигрант из Венесуэлы Луис Риверо.

Администрация Байдена спешно готовит на границе сразу сто крупных распределительных центров. И пытается придумать, как ужесточить собственное законодательство. Например, власти уверяют, что запретят мигрантам просить убежища в Соединенных Штатах, если они проходили через другие страны на пути к границе США и Мексики.

Верить на слово нелегалы не собираются. Тем более, что слова идут вразрез со здравым смыслом. Все политологи наперебой уверяют, что именно в толпах латиноамериканцев политтехнологи Байдена видят потенциальных избирателей для кандидата от Демократической партии. То есть бороться с ними по-настоящему действующей администрации невыгодно!

В спирали из колючей проволоки проделали проход. Очередь растянулась на километры. Мексиканские наркокартели пользуются ажиотажем и пытаются вместе с потоком мигрантов взять штурмом землю изобилия. Споры в очереди решают излюбленными методами — стрельбой.

Все это доводит до белого каления президента соседней Мексики. Именно по территории южного соседа США идет весь этот бесконечный караван нелегалов. И справиться с проблемой самостоятельно местные власти не в состоянии. Лопес Обрадор даже публично объяснил американцам, как легко и быстро можно было решить кризис.

«У правительства США есть простой и понятный выход из ситуации: надо договориться с Венесуэлой, Кубой и другими странами. А пока они будут конфликтовать, о каком спокойствии и гармонии на границах может идти речь?» — заявил президент Мексики.

В создании искусственного кризиса на границе Байдена обвиняют и республиканцы. Сторонники Трампа напоминают, что именно принятые при прошлом президенте США законы отлично работали. За три года их действия из страны выдворили почти три миллиона нелегалов. Куда их будут девать теперь — проблема, которую предстоит решать в ближайшие месяцы.