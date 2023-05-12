Не менее 30 человек погибли из-за обстрелов в Израиле и секторе Газа

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Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru

Тема:
Арабо-израильский конфликт

За один день палестинские радикалы выпустили более 800 ракет, им удалось пробить «Железный купол». После жесткого ответа армии еврейского государства стороны возобновили переговоры.

По меньшей мере 30 человек погибли с обеих сторон в результате взаимных обстрелов между Израилем и сектором Газа. Только за один день палестинские радикалы выпустили более 800 ракет.

Несмотря на активную работу средств ПВО, так называемый «Железный купол» удалось пробить — пострадали жилые дома. В ответ армия обороны Израиля нанесла удары более чем по 100 целям в секторе Газа.

Несколько последних часов стоит затишье. Вероятно, это результат того, что сейчас возобновились переговоры о перемирии, которые были сорваны после атаки палестинских радикалов.

Также на брифинге Биньямина Нетаньяху с начальниками службы безопасности участники сошлись во мнении, что цели военной операции уже достигнуты.

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