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Боеголовки весом 950 килограммов наносят сокрушительный ущерб, заявили официальные украинские лица.

В Киеве пожаловались на неуязвимость российских крылатых ракет Х-22. Американский военный журнал Military Watch пишет, что украинская противовоздушная оборона (ПВО) просто не в состоянии их перехватить.

«Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб», — говорится в статье.

Объясняться это может тем, что боеголовки подобного типа в свое время разрабатывались для обхода системы ПВО авианосных групп США. В результате сегодня эти ракеты играют едва ли не ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине.