«Слишком амбициозно»: эксперт высмеял заявившего о сбитой ракете «Кинжал» Кличко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nazar Furyk; 5-tv.ru

Мэр Киева страшно обрадовал западных журналистов, рассказав о достижении ВСУ. О достижении, которое реально только в его фантазиях.

Мэр Киева Виталий Кличко покрасовался перед западными журналистами рядом со снарядом, который якобы сбили украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). И заявил, что в его руках ничто иное как российская гиперзвуковая ракета «Кинжал». Политик-спортсмен, впрочем, и не такое говорил, его цитаты не зря выпускают целыми книгами. Но пока он радостно фантазирует об успехах Вооруженны сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, его заявление разбивается о железные факты — в мире не существует средств, способных перехватить этот вид оружия.

В Пентагоне тем временем с воодушевлением подхватили запущенную Кличко волну и заявили, что «Кинжал» был сбит именно американским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. Но поспешили. Это невозможно хотя бы из-за скорости, которую развивает российская гиперзвуковая ракета. Чтобы ее перехватить, нужно быть как минимум в полтора раза быстрее. Кроме того, Patriot чисто технически не в состоянии отследить «Кинжал». Самое время Виталию Кличко прислушаться к своим же словам: «Я не разбрасываюсь словами, мне их потом трудно подбирать».

Как отметил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог и военный эксперт Андрей Кошкин, на распространенном видео киевский мэр стоит рядом с макетом авиационной бомбы. И утверждать при этом, что перед ним «Кинжал» — «слишком амбициозно».

«Мы знаем, что Кличко отличается в информационном пространстве подобного рода выпадами. Вдруг он внезапно какую-то свою мысль пытается донести до населения не только Украины, но и всей Европы. Не исключено, что это такая же попытка, и он не до конца осмысливает сам процесс своего комментария… Это ошибка, которую тиражирует Кличко. Как обычно», — сказал Кошкин.

Как подчеркнул политолог, авиационную бомбу, даже если она имеет навесное оборудование, позволяющее управлять ее движением при падении, нельзя сравнить с гиперзвуковым вооружением. Это самое современное высокотехнологичное достижение оборонной промышленности, скорость ракеты превышает скорость звука в десять раз, преодолевает дистанцию до двух тысяч километров!

Судя по всему, прав был Кличко — сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Может быть, потому и рассчитывают западные журналисты, что их читатели знают о вооружениях не больше киевского мэра?

«Параметры Patriot чуть выше в некоторых позициях С-300, но значительно ниже С-400 — это наши системы (ЗРК). А „Кинжал“ меняет траекторию полета, скорость чрезвычайно высокая. Догнать ракету Patriot не в состоянии… Это все информационная шумиха, которую разгоняет в своих СМИ и контролирует коллективный Запад. И этот контроль они хотели бы использовать, чтобы создать фейковую информационную волну — якобы они сбивают гиперзвуковые ракеты России обычными американскими зенитно-ракетными средствами ПВО» — объяснил эксперт.

Как говаривал Кличко, если шарик лопнул, его уже не надуешь, вернее надуешь, но другой. Делать заявления, обладающие хоть какой-то логической основой мэр-боксер пока не может, зато умение раздуть информационный пузырь на пустом месте западные коллеги его кое-как научили. Правда, лопаются они от первого же соприкосновения с очевидными фактами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виталий Кличко призвал власти Германии обеспечить лечение раненым боевикам ВСУ. У Киева на дорогостоящую терапию денег нет.