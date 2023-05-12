Во мгле: Екатеринбург затянуло густым смогом от лесных пожаров
Екатеринбург затянуло густым смогом от лесных пожаров
Фото, видео: © РИА Новости / Сорокин Донат; 5-tv.ru
В столицу Урала пришел дым от лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Свердловской области.
Екатеринбург окутал удушливый смог, жители города жалуются на сильный запах гари. В столицу Урала пришел дым от лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Свердловской области.
В некоторых районах завеса настолько плотная, что ничего не видно на расстоянии нескольких метров. Местный Роспотребнадзор сообщил, что в смоге содержатся опасные вещества. Поэтому жителям Екатеринбурга рекомендовали вспомнить ковидный дресс-код и вновь носить маски и респираторы. А еще закрыть окна и пить больше воды.
Прогнозы пока неутешительные — смог задержится в городе минимум до начала следующей недели.