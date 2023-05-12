Захарова прокомментировала запрет Зеленскому на речь в финале «Евровидения»

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Европейский вещательный союз оказался не в восторге от идеи украинского президента и отклонил его просьбу о выступлении.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому зря запретили выступить с видеообращением в финале международного музыкального конкурса «Евровидение». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию с инициативой.

Прежде стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU) оказался не в восторге от идеи Зеленского и отклонил его просьбу о выступлении. Как отметил представитель организации, мероприятие принципиально оберегает свой аполитичный статус. В связи с этим речь президента неуместна в рамках конкурса исполнителей.

«Европейский вещательный союз отклонил просьбу Зеленского, который хотел выступить в финале „Евровидения“, сообщает Times. А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам „Евровидения“ достойную конкуренцию», — написала Захарова, намекая на откровенно нелепый стиль выступавших.

Финал состоится 13 мая в Ливерпуле. В 2022 году победителем стала Украина, но в целях безопасности решено было перенести состязание. Для этого был выбран город в Великобритании — родина легендарной группы Beatles. Россию в минувшем году отстранили от участия в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса.

В EBU, объясняя свое решение, отмечали, что начало военных действий вызвало большую обеспокоенность. В том числе союз волновался о своей репутации, которой якобы может нанести ущерб Украина. Но не забывал транслировать свою философию объединения народов вне зависимости от их взглядов.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Александр Шатилов назвал «Евровидение» русофобским проектом Запада.