Россияне назвали необходимые для комфорта на даче удобства

Большинство россиян назвало доступ к интернету условием для комфортного отдыха на даче

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Keltik; 5-tv.ru

Многие хотели бы просто заиметь беседку или баню, чтобы с удовольствием проводить лето за городом, однако большинству участников опросов понадобились более современные условия.

Россияне признались, чего им больше всего не хватает во время летнего отдыха на даче.

Как показали последние опросы, абсолютное большинство не может жить без интернета. Почти 70% опрошенных хотят смотреть сериалы и играть в игры онлайн, но не могут этого сделать.

Кстати, выбрать можно было несколько вариантов ответа. С большим отставанием идет обустройство придомовой территории. Примерно равное количество людей мечтают заиметь беседку, баню и даже собственный бассейн.

Кое-кто был бы рад хотя бы стиральной машине или микроволновке, ну а некоторым достаточно просто иметь зеленый красивый газон, лишь бы не видеть все эти грядки.