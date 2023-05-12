Подложили свинью: пожарным пришлось спасать 100-килограммовую хрюшку из горящей многоэтажки

Фото, видео: www.globallookpress.com / R. Wilken; 5-tv.ru

Животное держали в обычной квартире в Архангельске.

Буквально на руках пришлось выносить сегодня погорельца из многоэтажки в Архангельске.

Пожарные, спеша на вызов, никак не могли представить, что им придется спасать 100-килограммовую свинью. Ее держали в обычной квартире, и при пожаре она надышалась угарным газом. Что, кстати, не помешало ей пару разу укусить своих спасителей.

В итоге животное привели в чувство с помощью кислородного баллона.