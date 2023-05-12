Беременная вторым Ирина Пинчук стремительно набирает вес: «Тюлень просто»

Фото: Instagram* / pinchuk_official

Вынашивая первенца, звезда «Дома-2» поправилась на 30 килограммов, после чего с большим трудом восстанавливала форму.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук пожаловалась поклонникам на проблемы с весом. Звезда скандального проекта беременна вторым ребенком. Срок еще совсем небольшой, но килограммы прибавляются слишком быстро. Она всерьез боится, что за период вынашивания «вырастет» до неприемлемых объемов.

Первая беременность принесла Пинчук не только счастье материнства, но и 30 килограммов сверху. После родов стеснявшаяся своего тела женщина много трудилась, чтобы вернуть прежние формы. Долго ими наслаждаться не пришлось. По словам Ирины, ее «раздувает» гораздо быстрее, чем в прошлый раз, и комплексы возвращаются.

«Может, гормоны так играют. Мне некомфортно в купальнике, стараюсь прятать фигуру. А на носу лето, буду толстая сидеть в теньке и не загорать… Не понимаю, почему некоторые девушки вообще не толстеют, у них просто появляется животик, и все. А меня раздувает как шар. Я толстая, еще и с животом. Тюлень просто. Что за несправедливость» — горюет Пинчук в личном блоге.

Работа над фигурой стала одной из главных задач звезды «Дома-2». Радуясь победе над килограммами, она даже запустила марафон по похудению. В мотивационном ролике в соцсетях она без прикрас показала, как выглядела после первой беременности. Чтобы все было честно, Ирина специально набирала вес, а потом сгоняла его вместе с участницами марафона.

Тогда Пинчук признавалась, что искренне страдает, если не выглядит достаточно стройной. Худея вместе с подопечными, она переживала серьезный стресс, мучилась дискомфортом от большого веса и не раз плакала в примерочных. Но с таким опытом работы над телом едва ли лишние килограммы надолго останутся с селебрити после рождения второго малыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Пинчук оправдала свое участие в скандальном расставании коллег по реалити Романа Капаклы и Марины Африкантовой. Как известно, она долгое время покрывала роман молодого человека на стороне.

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