Перерезала горло и сделала фото: москвичка жестоко убила четырехлетнего сына

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Появились первые кадры с места расправы над ребенком и жуткие подробности инцидента. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Жестокое убийство ребенка родной матерью произошло в одном из домов на Рублевском шоссе в Москве. По данным источника 5-tv.ru, женщина нанесла четырехлетнему сыну несколько ножевых ранений в своей квартире, перерезала сонную артерию. Когда мальчик умер, она сфотографировала тело на камеру смартфона. Снимок обнаружили сотрудники прокуратуры при задержании и осмотре места преступления.

По информации 5-tv.ru, москвичка работала маркетологом в частном образовательном учреждении, на учете у психиатра не состояла, семья как неблагополучная в документах надзорных органов не числилась. Когда женщину выводили из дома правоохранители, журналисты спрашивали у нее, зачем убила сына. Не ответила. Вышла молча, спокойно глядя перед собой. С задержанной помимо сотрудников прокуратуры работают психиатры.

Тело изрезанного ножом мальчика было обнаружено 11 мая. Telegram / skmoscowgsu; 5-tv.ru

По факту убийства мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело (статья 105 Уголовного кодекса). Окровавленное тело ребенка было обнаружено правоохранителями на полу недалеко от его постели. Мальчик, судя по фото из квартиры, спал в двухъярусной кровати — оба спальных места застелены, однако пока неизвестно, есть ли у задержанной еще дети. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю спасения пятилетнего мальчика, которого едва не убил пьяный отец. Отмечавший День Победы житель Петропавловска-Камчатского изрядно выпил, завелся, и под руку ему попался сын. Мужчина схватил нож и бросился на ребенка.