Госдеп пригрозил Грузии санкциями за восстановление авиасообщения с РФ

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Президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией с 15 мая, также был снят запрет на прямые перелеты.

США не исключают вероятности введения санкций против грузинских предприятий в результате возобновления ее прямого авиасообщения с Россией. Такое заявление в ходе очередного брифинга сделал официальный представитель американского госдепартамента Ведант Патель. Он подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен происходящим и готов реагировать.

«Если между Россией и Грузией возобновятся прямые рейсы, мы, конечно же, будем обеспокоены тем, что компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие мерам импортного и экспортного контроля», — цитирует Пателя РИА Новости.

Евросоюз (ЕС) также призывает Грузию поддержать антироссийские ограничения, а не налаживать связи. Об этом, в частности, заговорил пресс-секретарь внешнеполитической службы Петер Стано. Он напомнил, что Тбилиси намеревается стать кандидатом в ЕС. В этом случае, очевидно, страна должна поддержать риторику о «российской агрессии на Украине» и «быть внимательными к обходу действующих санкций».

Президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией с 15 мая. Кроме того, был снят запрет на прямые перелеты в эту страну для российских авиакомпаний. Согласно сообщениям Минтранса РФ, перевозчики из РФ уже готовятся к рейсам — в планах осуществлять семь прямых перелетов из Москвы в Тбилиси и обратно в неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Грузии отреагировали на отмену визового режима с Россией. Ситуацию прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.