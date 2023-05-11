Жительница Москвы задержана по подозрению в убийстве четырехлетнего сына
Фото: www.globallookpress.com / Сергей Коньков
Следственные группы работают в одном из квартир в доме на Рублевском шоссе.
Жительница Москвы задержана по подозрению в убийстве четырехлетнего сына. По данным 5-tv.ru, трагедия произошла в одной из квартир на Рублевском шоссе.
По данным столичной прокуратуры, на теле ребенка обнаружены признаки насильственной смерти. Предварительно, нанести их могла именно мать мальчика.
В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Координирует работу правоохранительей зампрокурора Западного административного округа Москвы Сослан Хубулов.
Расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство малолетнего».