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Российские военнослужащие научились использовать беспилотники не только для разведки и поражения позиций ВСУ, но и для доставки продуктов.

Современное российское вооружение позволяет наносить точечные удары исключительно по военным объектам ВСУ. Для этого используются беспилотники.

Операторы дронов могут забросить гранату внутрь вражеского бронетранспортера через люк. Военный корреспондент «Известий» Даниил Левин покажет эту ювелирную боевую работу.

Попасть гранатой с беспилотника прямо в люк бронетранспортера — это возможно. В окоп тоже сбрасывают так точно, что укрепления не спасают. Филигранная работа наших военнослужащих идет и днем, и ночью!

«Если хорошая погода, то попадания всегда происходят — 95-97%. В люк можно попасть, но нужны тренировки, навыки. Когда ты только научился, летаешь, ты можешь сбрасывать только в окоп хорошо», — рассказал разведчик с позывным «Джокер».

Разведчики Восточного военного округа готовятся к очередному взлету. На квадрокоптер подвешивают гранату. Скинуть ее со специального механизма можно будет одной кнопкой. Очень необычное зрелище! Совершенно стандартный дрон, но вот этот груз говорит о том, что он уже готов к боевой работе. И совсем скоро он отправится на позиции противника.

С высоты птичьего полета видны окрестности Угледара. Опорный пункт противника прикрыт поваленными деревьями, маскировочными сетками. Но для ВОГа — специальной гранаты — это не помеха!

Современные технологии кардинально изменили происходящее на поле боя. Кто бы мог представить еще несколько лет назад, что крепления для вооружения беспилотников будут делать на 3D-принтере?

«Бывает, используются фугасные авиабомбы. Модель так же загружена в чертеж 3D-принтера. И такой боеприпас уже можно изготовить, он массой порядка 500 граммов. Начиняется пластидом, поражающим элементом. Такие боеприпасы, как правило, уже применяются для поражения не одиночной цели, а для личного состава, находящегося в укрытии, либо открыто расположенного», — рассказал и. о. командира разведывательного батальона с позывным «Сокол».

Но не только боеприпасы может скидывать дрон. Вот он зависает над нашими позициями. В укрытии готовятся принять что-то увесистое. Это бутылка, набитая провизией. Она предназначена для военнослужащих на переднем крае — которым иначе еду не доставить.