«Ее просто угробили»: в семье Мордюковой произошел скандал из-за наследства

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И все как по Булгакову — «москвичей сгубил квартирный вопрос».

После смерти роскошная столичная квартира актрисы Нонны Мордюковой досталась ее сестре Наталье Катаевой. Женщина прожила там вплоть до самой смерти, однако в настоящее время родственники решили устроить войну за недвижимость.

Сразу несколько близких Катаевой начали соревноваться за квартиру, стоимость которой оценивается в 18,5 миллиона рублей. Когда-то эти апартаменты подарил Мордюковой бывший глава правительства РФ Виктор Черномырдин.

Долгие годы за Натальей Викторовной ухаживали дочери ее брата — Юлия и Елена. Они делали все, чтобы поддерживать стабильное состояние, ухаживали и кормили ее, и та в благодарность завещала им имущество.

Однако в такие обстоятельства не верит еще одна сестра Мордюковой — Людмила. В телевизионной программе она рассказала, что те якобы плохо относились к Катаевой и фактически убивали ее.

«Дамы ее просто угробили. Когда я к Наташе приходила, она рассказывала, что племянница жалуется: „Как мне жить тяжело, денег нет“. Когда открыла ящик на кухне, он был полон лекарств», — заявила Людмила Мордюкова.

По ее мнению, квартиру необходимо отдать внуку Катаевой — Даниилу. Она считает, что с бабушкой тот не общался, так как его сознательно отгородили от нее несколько лет назад — опять-таки из-за желанной квартиры. У молодого человека есть недвижимость в Калуге, но его мать Лилиана намерена бороться за столичные метры.

«Впервые о Лилиане я услышала от Нонны Викторовны. Она так сказала: „Я боюсь за Наташку, она ей жизни не даст“. Хоть Лилиана и сказала, что хочет жить с тетей и помогать, но ее считали „хабалкой из Калуги“. А у внука общение с бабушкой было нулевое», — рассказала женщина.

В программе участвовал и приглашенный гость — певец Юлиан, который долгое время дружил с Мордюковой. Он рассказал, что женщины действительно ухаживали за Катаевой, а Лилиана лишь хочет получить часть заветного наследства. В итоге обе стороны планируют нанять юристов, чтобы разделить имущество.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умерла пропавшая несколько лет назад сестра Нонны Мордюковой.