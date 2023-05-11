Глава ВОЗ объявил о завершении режима ЧС по оспе обезьян в мировом здравоохранении

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Болезнь признали международной чрезвычайной ситуацией еще летом 2022 года.

Глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил об окончании режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по оспе обезьян в мировом здравоохранении.

Обезьянью оспу признали международной чрезвычайной ситуацией еще летом 2022 года. В Россию болезнь пришла в июле 2022-го. Заболевание выявили у молодого человека, который вернулся в Петербург из поездки по европейским странам. Спустя небольшое количество времени у него появилась сыпь.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся от животного человеку. Проявление болезни имеет схожести с натуральной оспой, однако менее серьезные последствия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем была опасна вспышка данной инфекции.