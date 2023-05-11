«Богиня»: полуголая Zivert восхитила фанатов рельефным телом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Снимок не оставил равнодушными многочисленных поклонников артистки.

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Сытник) восхитила публику рельефным телом в откровенном наряде. В личном блоге артистка опубликовала новое фото с отдыха, которое моментально собрало множество комплиментов.

«Красотка! В отличной форме. Самая красивая артистка»;

«Какая смуглая и сухая»;

«Лучшая»;

«Какая же ты красивая»;

«Богиня», — написали восхищенные интернет-пользователи.

Певица Zivert показала фигуру в купальнике. Instagram* / _zivert

На фотографии Юлия гуляет в лесу, одетая в бюстгальтер и мини-юбку коричневого цвета. Минимальное количество одежды позволяет разглядеть не только кубики пресса на ее животе, но и татуировку на груди.

Дополняют образ певицы черные очки, украшения и наушники. При этом на лице Zivert нет ни капли макияжа.

«Лесной человек», — так артистка подписала фотографию с отдыха.

Свое местоположение артистка раскрывать не стала, но по последним кадрам в ее личном блоге подписчики предположили, что Zivert отдыхает на острове Бали.

Ранее 5-tv.ru писал, что над телеведущей Региной Тодоренко глумятся после нового фото в купальнике.

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