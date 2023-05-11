«Богиня»: полуголая Zivert восхитила фанатов рельефным телом
Певица Zivert показала рельефное тело в откровенном наряде
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Снимок не оставил равнодушными многочисленных поклонников артистки.
Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Сытник) восхитила публику рельефным телом в откровенном наряде. В личном блоге артистка опубликовала новое фото с отдыха, которое моментально собрало множество комплиментов.
«Красотка! В отличной форме. Самая красивая артистка»;
«Какая смуглая и сухая»;
«Лучшая»;
«Какая же ты красивая»;
«Богиня», — написали восхищенные интернет-пользователи.
Певица Zivert показала фигуру в купальнике.
На фотографии Юлия гуляет в лесу, одетая в бюстгальтер и мини-юбку коричневого цвета. Минимальное количество одежды позволяет разглядеть не только кубики пресса на ее животе, но и татуировку на груди.
Дополняют образ певицы черные очки, украшения и наушники. При этом на лице Zivert нет ни капли макияжа.
«Лесной человек», — так артистка подписала фотографию с отдыха.
Свое местоположение артистка раскрывать не стала, но по последним кадрам в ее личном блоге подписчики предположили, что Zivert отдыхает на острове Бали.
Ранее 5-tv.ru писал, что над телеведущей Региной Тодоренко глумятся после нового фото в купальнике.
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