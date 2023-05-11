Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с подозрением на инсульт

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Между тем совсем недавно — несколько месяцев назад — скончалась его жена Инна Чурикова.

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов был госпитализирован с подозрением на инсульт. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что сначала 88-летнего Глеба Панфилова доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы, но позднее перевели в другое учреждение в Москве. У него подозревают острое нарушение мозгового кровообращения и субарахноидальное кровоизлияние.

Несколько месяцев назад скончалась супруга режиссера Инна Чурикова на 80-м году жизни. По слухам, народная артистка СССР в последние годы болела, выдвигались разные теории, вплоть до онкологии. Но сама знаменитость не спешила рассказывать о диагнозе, как и ее супруг.

Между тем 5-tv.ru сообщал, что, со слов Глеба Панфилова, работа, творческое признание и самоотдача отняли последние силы у его жены. Незадолго до кончины она страдала бессонницей из-за регулярного переутомления.