Полиция задержала подозреваемого во взрыве в жилом доме под Дюссельдорфом

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Предварительно, в результате ЧП могли пострадать 12 человек, в том числе пожарные и полицейские.

Полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом, в результате которого были ранены несколько человек. Об этом пишет Spiegel.

Взрыв произошел в четверг, 11 мая, около 11:15 (12:15 по московскому времени). В результате чего пострадали несколько человек, которые могли находиться в момент ЧП в квартире. По предварительным данным, речь идет о десяти пожарных и двоих полицейских. Восемь человек могут находиться в тяжелом состоянии.

Между тем СМИ сообщали, что взрыв, предварительно, устроил один из жильцов дома, который мог использовать для этого бензин или другое воспламеняющееся вещество.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве в итальянском Милане. В результате инцидента начался пожар, который перекинулся на припаркованные автомобили и близлежащие здания.