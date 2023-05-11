Стали известны главные задачи Фонда поддержки участников СВО

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Забота о военных должна будет осуществляться с учетом персональной жизненной ситуации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина озвучил главные задачи Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО).

В списке задач: комплексное сопровождение ветеранов СВО, членов семей погибших, а также содействие военнослужащим в получении мер социальной поддержки, лекарств, технических средств реабилитации, путевок в санатории и ухода на дому.

Также сотрудниками фонда будут решаться вопросы обучения, повышения квалификации, трудоустройства и оказания психологической помощи участникам СВО. Кроме того, Фонд будет помогать оформлять документы и получать статус ветерана.

«Забота о наших защитниках является общей задачей. Фонд и его филиалы станут действовать во всех субъектах РФ и должны оказывать эффективную и востребованную помощь с учетом персональной жизненной ситуации», — сказал Мишустин.

Еще в феврале в ходе послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин предложил организовать государственный фонд помощи семьям участников СВО. Тогда он заявил, что инициатива будет координировать обеспечение социальной медицинской и психологической поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие новые меры поддержки распространят на военнослужащих и семьи погибших в СВО.