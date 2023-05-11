«Открытая грудь»: как Аллегрова сохраняет молодой внешний вид

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Модный эксперт назвала такой метод «безоперационным способом омоложения».

Народная артистка РФ Ирина Аллегрова привлекла внимание поклонников своим появлением на концерте в Кремле в День Победы.

Несмотря на то, что исполнительница редко посещает мероприятия, в честь большого праздника она решила сделать исключение. На сцену эстрадная певица вышла в новом образе.

Было заметно, что она помолодела, из-за чего знаменитость стали подозревать в походе к пластическом хирургу. Тем не менее, дизайнер Аника Керимова рассказала изданию PROZVEZD, что все дело в правильно подобранном наряде.

Эксперт считает, что образ артистки сделал ее фигуру стройнее и скрыл все недостатки. Она обратила внимание на то, что исполнительница отказалась от откровенных нарядов с корсетами и отдала предпочтение сдержанному платью с цветочным рисунком.

«Еще один прием, который использовала Ирина, — открытая грудь и шея… Такой вариант зрительно уменьшает размер грудной клетки и визуально стройнит. Фасон юбки у Аллегровой также выбран очень удачно. Он визуально „вытягивает“ силуэт», — говорит дизайнер.

Керимова назвала такой метод «безоперационным способом омоложения». Она отметила, что такие фасоны женских нарядов сейчас пользуются большим спросом, так как делают фигуру стройнее, скрывая все недостатки.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Татьяна Буланова развенчала образ Аллегровой как «шальной императрицы».