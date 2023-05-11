Опаснее, чем «Посейдон»: в России появилось новое орудие Судного дня?

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; Ruptly / Министерство обороны РФ; личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Одно из основных средств сдерживания может поставить под прицел побережье США и при этом Москва не нарушит договор об ограничение наступательных вооружений.

Атомная подводная лодка «Красноярск» может быть передана Военно-морскому флоту РФ уже в 2023 году. В чем ее особенности, технические характеристики, польза и уникальность по сравнению с предыдущими образцами? На эти вопросы эксклюзивно 5-tv.ru ответил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Главная особенность такого типа кораблей в их пусковых установках, поскольку они предназначены для использования крылатых ракет „Калибр“, в том числе и ракеты „Циклон“ смогут запускать с этих установок», — объяснил эксперт.

Когда их можно будет запускать не только с надводных установок, но и с подводных, «Ясень» (класс субмарин четвертого поколения, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр» и способные поражать цели как на земле, так и на воде и под водой — Прим. ред.) станет в России одним из основных средств сдерживания.

«У нас появится возможность организовывать дежурство у берегов потенциального противника. Там будут находиться подводные лодки, на подводных лодках можно будет размещать гиперзвуковые ракеты. У них дальность порядка двух тысяч километров, скорость порядка десяти махов. Маневрировать и сбить их практически невозможно», — рассказал Кнутов.

По его словам, побережье США буквально окажется под прицелом, и в то же время Россия не нарушит договор, связанный с ограничением стратегических наступательных вооружений. «Красноярск» — это очень серьезный шаг в укреплении безопасности и обороноспособности РФ, и аналогов нет ни у одной страны мира.

«„Красноярск“ может вести борьбу с подводными и надводными кораблями, при необходимости решать задачи поражения наземных целей», — объяснил эксперт.

И если «Посейдон» (еще одна крупная беспилотная атомная подводная лодка России — Прим. ред.) уничтожает авианосную ударную группу, военно-морские базы, способен вызвать цунами, которое смывает города на побережье, то «Красноярск» ликвидирует наиболее важные объекты на побережье. И в совокупности с ударами «Посейдона» «Красноярск» сможет наносить противнику такой урон, от которого он не сможет оправиться.

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