Тайник с минами: в СК раскрыли подробности дела о теракте в отношении Прилепина

Бастрыкин: в Подмосковье нашли тайник с боеприпасами при расследовании дела Прилепина

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Расследование террористического акта ведется очень активно. Что известно на сегодняшний день?

В Подмосковье был обнаружен тайник с боеприпасами при расследовании дела о теракте в отношении Захара Прилепина. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Нашли мы тайник в Московской области, где были эти боеприпасы, мины», — уточнил он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

На Захара Прилепина было совершено покушение 6 мая. Инцидент произошел в районе поселка Пионерское в Нижегородской области. Автомобиль, в котором был писатель и его соратник Александр Шубин, взорвался. Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу. Шубин погиб, недавно стало известно о присвоении ему ордена Мужества.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Нижнем Новгороде попрощались с погибшим в теракте соратником Прилепина.