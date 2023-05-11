Корабль «Онега» вышел на боевые учения в Белое море

Фото: сайт Минобороны РФ

Задачи — поиск подводных лодок и вооружения.

Малый противолодочный корабль «Онега» вышел в Белое море для выполнения плановых задач боевой подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«Экипаж корабля проведет ряд учений по своему основному предназначению — поиску подводных лодок и применению противолодочного вооружения», — говорится в сообщении.

Еще на прошлой неделе экипаж «Онеги» выполнил артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, а также провел учения по противовоздушной обороне корабля в море, отразив с помощью артиллерии удары средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.

Известно, что малый противолодочный корабль «Онега» имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-милиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Он предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

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