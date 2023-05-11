Росфинмониторинг включил в список террористов экс-советника офиса Зеленского Арестовича

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В перечень был внесен и актер Артур Смольянинов*.

Экс-советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович пополнил перечень террористов и экстремистов. Информация появилась в базе Росфинмониторинга.

В этот же день, 11 мая, в перечень был включен актер Артур Смольянинов*, не раз высказывавший антироссийскую позицию на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Алексея Арестовича, Украине не нужен союз ни с одной из стран, вместо этого ей может помочь только немедленная смена президента.

* — признан иноагентом в РФ.