Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Попытки киевского режима атаковать позиции ВС РФ с воздуха были пресечены.

Средства российской противовоздушной обороны ликвидировали самолет Су-25 из арсенала ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

В ведомстве уточнили, что вражеское летательное судно было сбито в районе населенного пункта Червоный Маяк. Также, отметил Конашенков, российские ПВО за минувшие сутки перехватили 12 снарядов западной системы залпового огня HIMARS в регионе.

В Минобороны добавили, что в ЛНР, ДНР и Запорожской области Вооруженные силы РФ уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов противника.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москва пообещала «адекватный ответ» российских военных на поставку Киеву дальнобойных ракет.