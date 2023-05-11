Погибшего при теракте соратника Захара Прилепина похоронят в зоне СВО
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Фото, видео: 5-tv.ru
Церемония пройдет с воинскими почестями.
В Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания с Александром Шубиным — соратником писателя Захара Прилепина.
Он погиб во время покушения на Прилепина. Сам писатель посетить мероприятие не смог из-за нахождения в больнице. На церемонию приехала его жена.
Александр защищал Донбасс и имел позывной «Злой», но, по словам Прилепина, был его добрым другом. И неоднократно, как подчеркивается, спасал ему жизнь.
Вот и в этот раз Шубин принял основной удар на себя. Он представлен к Ордену Мужества, похоронят его 12 мая в зоне СВО с воинскими почестями.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье был обнаружен тайник с боеприпасами при расследовании дела о теракте в отношении Захара Прилепина.