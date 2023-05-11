Кличко перепутал авиабомбу с гиперзвуковым «Кинжалом»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

С его подачи дезинформация попала в западные СМИ.

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз выдал желаемое за действительное. В интервью немецкому телеканалу он с радостью отрапортовал, что украинские системы ПВО сбили гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Однако, на самом деле, за «Кинжал» он принял обычную авиационную бомбу. Этот фейк тут же подхватили практически все западные информагентства.

Чтобы сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал», ракета ПВО должна была лететь с гиперзвуковой скоростью, а таких ПВО в мире нет. Эксперты считают, что Кличко показал доверчивому немецкому журналисту обычную бетонобойную авиабомбу.

Такие снаряды системы ПВО как раз вполне могут сбивать. Кличко уже высмеяли в социальных сетях, но, впрочем, подобные ошибки вполне в его стиле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины не могут справиться со многими российскими ракетами.