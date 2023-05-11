Названы даты проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов

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Мероприятие состоится впервые с 2017 года.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года, сообщил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он уточнил, что мероприятие пройдет на территории Сириуса.

Кириенко во время выступления на первом заседании комитета по подготовке и проведению фестиваля отметил, что даты события практически полностью совпали с периодом завершения сочинской Олимпиады 2014 года. Таким образом, заявил он, фестиваль стартует прямо в десятилетнюю годовщину Игр.

Он предложил выбрать местом проведения мероприятий федеральную территорию Сириуса, а также допустить до участия ребят помладше. По его словам, снижение возрастной планки позволит представителям Российского движения детей и молодежи принять участие в фестивале.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что для российской молодежи нет границ. Особенно это важно в условиях, которые искусственно пытаются создать недружественные страны. Он отметила, что на фоне обстановки в мире молодежь стремится к переезду в Россию.

«2024 год особенный, поскольку предыдущий фестиваль у нас был в 2017 году, этот шестилетний период оказался необыкновенно насыщенным всеми событиями как в мировом масштабе, так и в геополитическом масштабе», — прокомментировала Голикова.

По словам вице-премьера, молодое поколение за этот период смогло продемонстрировать свои лучшие стороны. Она отметила, что в стране начали функционировать множество институтов, которые развивают волонтерское движение среди молодежи.

Голикова также рассказала об организационных моментах. По ее словам, фестиваль проводится не первый раз, поэтому прошлый опыт позволит сделать его «лучше, чем у всех». Самое главное — ориентир на молодежь, подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава РФ Владимир Путин поручил перенести День молодежи.