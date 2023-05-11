«И негативная, и сдержанная»: Кремль о реакции Грузии на отмену визового режима

Песков: в вопросе возобновления дипотношений Грузии и РФ не следует забегать вперед

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Может ли решение Владимира Путина говорить о возобновлении дипломатических отношений двух стран?

Реакция Грузии на решение России возобновить полеты и отменить визовый режим оказалось резкой. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала это провокацией. Но что об этом думают в Кремле?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что реакция грузинской стороны была как негативной, так и сдержанной.

«Но речь идет о решении гуманитарного характера. В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан, предпринимателей двух стран, общественных объединений, деятелей культуры, научных кругов, которые просили принять эти решения. Исходя из гуманитарных соображений это было», — пояснил Песков.

На вопрос о том, говорит ли данный шаг о возможном возобновлении дипломатических отношений между двумя странами, представитель Кремля рекомендовал не забегать вперед.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские авиакомпании могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе.