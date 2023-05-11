Не тратя лишние деньги и время: как организовать свадьбу мечты

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Пошаговая инструкция для самостоятельной организации церемонии мечты.

Свадьба — одно из самых важных событий в жизни для большинства людей. Чтобы сделать этот день по-настоящему незабываемым, многие предпочитают подойти к организации торжества самостоятельно. Как при этом не упустить деталей и сохранить нервы с деньгами, рассказало издание «Страсти».

1. Составьте план

Необходимо обозначить сроки проведения церемонии и поэтапно расписать порядок бронирования услуг для свадьбы, а также организовать закупку еды и порядок приглашения гостей.

Если планируется тихое торжество с небольшим количество гостей, то уложиться с подготовкой можно и в месяц, но если предполагается пышная церемония, то следует начать подготовку заранее.

2. Подготовьте список гостей

От этого пункта зависят две составляющие свадьбы — площадка для проведения торжества и стол. Все гости должны быть рассажены и накормлены. Молодоженам нужно определиться: отпраздновать в узком кругу или же собрать всех коллег, сокурсников и даже одноклассников.

3. Стилистика мероприятия

В наше время уже не требуется строгое соблюдение всех традиций, канонов и обрядов — невеста не должна надевать белое платье в пол, а жениху не обязательно быть в черном смокинге. Но следует учесть, что от выбранной тематики зависит место мероприятия, его оформление, образы молодоженов, гостей, сортировка стола и антураж помещения.

4. Место проведения

Когда список гостей уже составлен, то выбрать место — не самая трудная задача. После того, как все определено и запланировано, можно готовить и рассылать пригласительные близким, чтобы у них тоже было достаточно времени на подготовку.

5. Бюджет

Самостоятельная организация свадьбы — процесс увлекательный. Необходимо обратить внимание на ряд атрибутов свадебного торжества:

● Свадебный образ

Записываться к мастерам красоты необходимо заранее. По сравнению с предыдущим годом, спрос на свадебную прическу вырос на 80%. Свадебный макияж невесты обойдется от двух тысяч рублей, а стоимость укладки — от одной тысячи рублей.

● Свадебный фотограф

К услугам профессионального фотографа давно прибегают не только ради нескольких снимков самой свадьбы, но и для создания памятного дня, который будет фиксироваться практически поминутно.

Спрос на эту услуг возрос в два раза за последний год. А ее стоимость начинается от двух тысяч рублей за один час съемок.

● Ведущий

Спрос на тамаду вырос в начале весны 2023 года в два раза, предложений от специалистов стало больше на 20%. Усредненная стоимость по России составляет в среднем 2 500 рублей за час. Также все зависит от наполнения программы, ведь некоторые ведущие могут выступать и в роли диджея, а также отвечать за музыкальную часть вечера.

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