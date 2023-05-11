Ксения Бородина обеспокоила фанатов исчезновением из соцсетей

Ксения Бородина перестала выходить в свет ради времени с семьей

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Знаменитость сравнила свет с тьмой и заявила о желании быть с близкими.

Телеведущая Ксения Бородина вдруг пропала из соцсетей и перестала выходить на светские мероприятия.

Поклонники привыкли, что обычно она всегда на связи, поэтому они забеспокоились после ее неожиданного исчезновения. Соответствующие вопросы сразу посыпались в соцсетях знаменитости, однако Бородина поспешила успокоить фанатов.

«Да сейчас такой свет, что никакая тьма с ним не сравнится. Лучше проведу время с пользой для себя и своей семьи», — заявила телеведущая.

Ранее Бородина высказалась в защиту актрисы Юлии Высоцкой. В последнее время многие пользователи сети смеются над отрывками из ее кулинарного шоу, где знаменитость буквально портит продукты, делая вид, что все идет по плану.

Люди поняли, что раньше не замечали большого количества ошибок в передаче. Теперь в сторону Высоцкой адресовано множество негатива, а Бородина на этом фоне решила поддержать ее.

«А у вас не складывается впечатление, что стеб над Высоцкой перешел в травлю? Ну первые три-четыре видео посмеялись, я сама лично тоже принимала в этом участие, но, может, пора остановиться?» — высказалась телеведущая.

Бородина злится на тех, кто избавляется от отрицательной энергии с помощью комментариев под чужими профилями в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина пожаловалась на травлю своей матери в сети.