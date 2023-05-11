Изнасилование и алкоголизм: тяжелая судьба довела Наталью Андрейченко до ручки

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Тяжелые события превратили первую красавицу советского кино в нечто неузнаваемое. Что же произошло с кумиром нескольких поколений мужчин?

Звезду фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталью Андрейченко раньше называли обворожительной и совершенной. Однако свежее фото актрисы напугало пользователей сети, которые предположили, что знаменитость вернулась к плохим привычкам, пишет KP.RU.

В настоящее время артистке 67 лет, она живет в Мексике, где занимается духовным просвещением и йогой. На опубликованном фото у актрисы совсем исхудавшее лицо, а ее губы расплющены.

Фанаты предположили, что Андрейченко часто прибегала к пластической хирургии, которая лишь испортила внешний вид знаменитости. Возможно, на состояние актрисы повлияло и употребление спиртного.

Наталья признавалась, что в молодости страдала алкоголизмом, из-за чего едва не сорвала съемки «Сибириады». Коллеги по съемочной площадке тогда не понимали, что произошло со звездой и почему она довела себя до ручки.

Оказывается, Андрейченко заглушала душевную боль, которую испытала из-за изнасилования. Все произошло, когда Наталья была студенткой.

Водитель такси завез ее в лес, но девушке удалось выбить стекло и сбежать. По дороге она встретила двух парней, которые избили и изнасиловали молодую актрису.

«Я теряла сознание, приходила в себя. Это было долго и очень-очень больно. Они все время били меня по лицу… В какой-то момент я перестала все видеть и понимать — отек закрыл глаза», — признавалась звезда.

На этом жизненные трудности у советской знаменитости не закончились. Артистка узнала об измене первого мужа Максима Дунаевского. Из-за этого она вновь взялась за бутылку и даже пережила клиническую смерть.

Затем актриса снова вышла замуж за голливудского режиссера Максимилиана Шелла и уехала с супругом в Америку, где наконец бросила пить. Спустя 21 год брака Андрейченко вновь узнала о предательстве своей второй половины.

Она не подавала на развод, а в 2014 году ее муж скончался. Чтобы оправиться от произошедших с ней событий, она уехала в Мексику, где начала заниматься духовными практиками. Позже звезда открыла центр духовного ретрита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Андрейченко исхудала до неузнаваемости и перешла на сыроедение.