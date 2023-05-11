Изнасилование и алкоголизм: тяжелая судьба довела Наталью Андрейченко до ручки
Советская актриса Наталья Андрейченко рассказала о борьбе с алкоголизмом
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Тяжелые события превратили первую красавицу советского кино в нечто неузнаваемое. Что же произошло с кумиром нескольких поколений мужчин?
Звезду фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталью Андрейченко раньше называли обворожительной и совершенной. Однако свежее фото актрисы напугало пользователей сети, которые предположили, что знаменитость вернулась к плохим привычкам, пишет KP.RU.
В настоящее время артистке 67 лет, она живет в Мексике, где занимается духовным просвещением и йогой. На опубликованном фото у актрисы совсем исхудавшее лицо, а ее губы расплющены.
Фанаты предположили, что Андрейченко часто прибегала к пластической хирургии, которая лишь испортила внешний вид знаменитости. Возможно, на состояние актрисы повлияло и употребление спиртного.
Наталья признавалась, что в молодости страдала алкоголизмом, из-за чего едва не сорвала съемки «Сибириады». Коллеги по съемочной площадке тогда не понимали, что произошло со звездой и почему она довела себя до ручки.
Оказывается, Андрейченко заглушала душевную боль, которую испытала из-за изнасилования. Все произошло, когда Наталья была студенткой.
Водитель такси завез ее в лес, но девушке удалось выбить стекло и сбежать. По дороге она встретила двух парней, которые избили и изнасиловали молодую актрису.
«Я теряла сознание, приходила в себя. Это было долго и очень-очень больно. Они все время били меня по лицу… В какой-то момент я перестала все видеть и понимать — отек закрыл глаза», — признавалась звезда.
На этом жизненные трудности у советской знаменитости не закончились. Артистка узнала об измене первого мужа Максима Дунаевского. Из-за этого она вновь взялась за бутылку и даже пережила клиническую смерть.
Затем актриса снова вышла замуж за голливудского режиссера Максимилиана Шелла и уехала с супругом в Америку, где наконец бросила пить. Спустя 21 год брака Андрейченко вновь узнала о предательстве своей второй половины.
Она не подавала на развод, а в 2014 году ее муж скончался. Чтобы оправиться от произошедших с ней событий, она уехала в Мексику, где начала заниматься духовными практиками. Позже звезда открыла центр духовного ретрита.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Андрейченко исхудала до неузнаваемости и перешла на сыроедение.