Киев пытался атаковать Москву около 100 беспилотниками в День Победы

Фото, видео: REUTERS / Gleb Garanich; 5-tv.ru

Действия киевского режима были предотвращены. Откуда могли быть запущены дроны?

Киевский режим пытался атаковать Красную площадь в День Победы при помощи около 100 беспилотников. Как уточнил на брифинге председатель президиума общественной организации «Офицеры России» генерал Сергей Липовой, дроны могли быть запущены как с территории Украины, так и из Московской области.

«В результате действий наших средств ПВО, в результате действий наших подразделений РЭБ беспилотники <…> часть была обезврежена, посажена, а часть была просто уничтожена», — добавил генерал.

По его словам, боевики впервые применили американские дроны с радиусом действия до 800 километров. Такие аппараты, уточнил Липовой, могут применяться как с целью разведки, так и с целью атаки.

«Какие-то беспилотники были сбиты в Белгородской области, несколько беспилотников были обезврежены на территории Курской области, на территории Воронежа и на территории Калужской области. Практически все атаки были предотвращены, все атаки были сорваны, и праздник у нас прошел без замечаний», — рассказал спикер, уточнив, что два дрона были запущены из Подмосковья, один из которых нес взрывчатку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации Кремля, для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая принимались все необходимые меры.