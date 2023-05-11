ФСБ перехватила почти полтонны латиноамериканского кокаина в Смоленской области

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Организатор контрабанды был взят с поличным.

ФСБ пресекла попытку ввоза на территорию России почти полтонны наркотических веществ. Сотрудники службы безопасности перехватили две фуры, перевозившие латиноамериканский кокаин в Смоленской области на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в ведомстве.

В ФСБ уточнили, что вещества были изъяты при попытке доставки их в Польшу. Одна из фур была остановлена для досмотра. Сотрудниками был обнаружен тайник, в котором содержались 116 упаковок с наркотиками. Службе безопасности удалось установить, что подобным маршрутом следует еще одна такая машина.

Правоохранительные органы остановили вторую — она перевозила еще 373 упаковки с запрещенными веществами. Общий вес изъятого кокаина составил порядка 492 килограммов.

В отношении задержанного организатора перевозки возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за совершение контрабанды наркотиков. Фигурант был взят под стражу после поимки с поличным.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР.