«Я не говорила, что Рома алкоголик»: Семенович оправдалась за Костомарова
Анна Семенович оправдалась за свои слова про алкоголизм Костомарова
Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
Артистка разъяснила, что информация была вырезана из контекста и стала «ужасной клеветой».
Российская актриса, телеведущая, фигуристка, а также экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович опровергла свои слова по поводу того, что у Романа Костомарова алкогольная зависимость.
На протяжении долгого времени в Сети обсуждали интервью Семенович, которое она дала еще 20 лет назад. Тогда артистка участвовала в танцах на льду и ее партнером был олимпийский чемпион Роман Костомаров.
По данным СМИ, знаменитость рассказала, что фигурист не раз срывал спортивные тренировки из-за того, что выпивал накануне. Более того, певица отмечала, что партнер мог прийти на тренировку в алкогольном опьянении.
В интервью у Алены Жигаловой Семенович разъяснила все сплетни, которые распространены в Интернете и заявила, что это было вырезано из контекста.
«Выпивали все после соревнований. Все ругались. Когда люди катаются в паре, это естественный процесс, могут и матерные слова вылетать. Но я ни в коем случае не говорила, что Рома алкоголик, что он гад. Это ужасная клевета», — объяснила Семенович.
Также знаменитость добавила, что настолько грубые слова о близком человеке она не могла произнести вслух, так как у них до сих пор теплые взаимоотношения. Их связывает многолетняя дружба, начавшаяся еще с детства, когда они ходили в одну группу по фигурному катанию.
Недавно Костомаров вышел на связь и лично обратился ко всем неравнодушным, кто переживал и молился за него. Пока олимпийский чемпион не раскрыл подробностей сегодняшнего состояния здоровья. Но он поблагодарил тех, кто долгое время переживал, поддерживал и спасал его жизнь. После нескольких ампутаций, некроза, микроинсульта, он продолжает бороться за свою жизнь.
«Я безумно сопереживаю Роме. Я постоянно общаюсь с Татьяной Навкой, узнаю, как у него дела, и с другими ребятами», — выразила соболезнования по поводу ситуации со здоровьем Костомарова.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович рассказала о новом любовнике.