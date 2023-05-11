«Я не говорила, что Рома алкоголик»: Семенович оправдалась за Костомарова

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Артистка разъяснила, что информация была вырезана из контекста и стала «ужасной клеветой».

Российская актриса, телеведущая, фигуристка, а также экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович опровергла свои слова по поводу того, что у Романа Костомарова алкогольная зависимость.

На протяжении долгого времени в Сети обсуждали интервью Семенович, которое она дала еще 20 лет назад. Тогда артистка участвовала в танцах на льду и ее партнером был олимпийский чемпион Роман Костомаров.

По данным СМИ, знаменитость рассказала, что фигурист не раз срывал спортивные тренировки из-за того, что выпивал накануне. Более того, певица отмечала, что партнер мог прийти на тренировку в алкогольном опьянении.

В интервью у Алены Жигаловой Семенович разъяснила все сплетни, которые распространены в Интернете и заявила, что это было вырезано из контекста.

«Выпивали все после соревнований. Все ругались. Когда люди катаются в паре, это естественный процесс, могут и матерные слова вылетать. Но я ни в коем случае не говорила, что Рома алкоголик, что он гад. Это ужасная клевета», — объяснила Семенович.

Также знаменитость добавила, что настолько грубые слова о близком человеке она не могла произнести вслух, так как у них до сих пор теплые взаимоотношения. Их связывает многолетняя дружба, начавшаяся еще с детства, когда они ходили в одну группу по фигурному катанию.

Недавно Костомаров вышел на связь и лично обратился ко всем неравнодушным, кто переживал и молился за него. Пока олимпийский чемпион не раскрыл подробностей сегодняшнего состояния здоровья. Но он поблагодарил тех, кто долгое время переживал, поддерживал и спасал его жизнь. После нескольких ампутаций, некроза, микроинсульта, он продолжает бороться за свою жизнь.

«Я безумно сопереживаю Роме. Я постоянно общаюсь с Татьяной Навкой, узнаю, как у него дела, и с другими ребятами», — выразила соболезнования по поводу ситуации со здоровьем Костомарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович рассказала о новом любовнике.