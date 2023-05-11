Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области

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Это уже не первая атака за сутки на данный регион.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

На данный момент известно о том, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы

«В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов», — заявил Богомаз.

К слову, это уже не первая атака на регион за 11 мая. Еще ночью стало известно о том, что ВСУ ударили беспилотником по административному зданию в Стародубе. Во время происшествия никто не пострадал.

Беспилотные летательные аппараты продолжают фиксировать в разных регионах РФ. Об атаке дрона в Суземском районе под Брянском стало известно 28 апреля. Александр Богомаз тогда уточнил, что пострадавших нет, однако были повреждены автомобиль, здание гаража и жилой дом. Накануне, 1 мая, в Севастополе также отразили атаку беспилотников российскими ПВО.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что делать при обнаружении в небе беспилотника.