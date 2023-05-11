Татьяна Найник отреагировала на интимный скандал с Витасом: «Трудно осознавать»
Экс-участница «ВИА Гры» Найник опровергла интимную историю про себя и Витаса
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Бывшая коллега артистки Анна Седокова публично раскрыла пикантные подробности из ее прошлого.
Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Найник прокомментировала интимную историю про себя и певца Витаса. Ее бывшая коллега Анна Седокова публично поведала о тайной связи между артистами в прошлом.
Во время гастролей голая Найник якобы явилась в гостиничный номер вместе с обнаженным Витасом. Более того, сидя на нем верхом.
«Эта история была не такая, совсем не такая. Мне нечего здесь комментировать», — заявила артистка изданию Woman.ru.
С Седоковой она после скандальных высказываний не связывалась и не видит в этом смысла. Но в личном блоге Найник все же оставила загадочный пост о потери доверия к близкому человеку.
«Трудно осознавать, что человек, которому ты доверял, оказался не тем, за кого себя выдавал», — написала певица.
Но предательство, подчеркнула она, это огромный урок, который сделает ее сильнее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что данная ситуация, по утверждению Седоковой, произошла в годы ее работы в группе «ВИА Гра».