Татьяна Найник отреагировала на интимный скандал с Витасом: «Трудно осознавать»

Экс-участница «ВИА Гры» Найник опровергла интимную историю про себя и Витаса

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Бывшая коллега артистки Анна Седокова публично раскрыла пикантные подробности из ее прошлого.

Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Найник прокомментировала интимную историю про себя и певца Витаса. Ее бывшая коллега Анна Седокова публично поведала о тайной связи между артистами в прошлом.

Во время гастролей голая Найник якобы явилась в гостиничный номер вместе с обнаженным Витасом. Более того, сидя на нем верхом.

«Эта история была не такая, совсем не такая. Мне нечего здесь комментировать», — заявила артистка изданию Woman.ru.

С Седоковой она после скандальных высказываний не связывалась и не видит в этом смысла. Но в личном блоге Найник все же оставила загадочный пост о потери доверия к близкому человеку.

«Трудно осознавать, что человек, которому ты доверял, оказался не тем, за кого себя выдавал», — написала певица.

Но предательство, подчеркнула она, это огромный урок, который сделает ее сильнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что данная ситуация, по утверждению Седоковой, произошла в годы ее работы в группе «ВИА Гра».