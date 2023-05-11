«Пошел вразнос»: Лепс раскрыл подробности личной жизни после развода

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Знаменитый певец приоткрыл завесу тайны над личной жизнью.

Роман певца Григория Лепса с молодой пассией не стал неожиданностью для поклонников: об отношениях вокалист сообщил в феврале этого года, но слухи об этом ходили еще с весны 2022-го. Сам артист признавался, что его возлюбленная — настоящая женщина, которую хочется превозносить, любить и обожать.

В беседе с изданием KP.RU Лепс еще раз подтвердил, что в настоящее время встречается с девушкой. Причем пошутил, что у него имеется несколько возлюбленных.

«Есть. И не одна», — заявил певец со смехом.

После этого исполнитель согласился с тем, что является ловеласом. Однако спустя мгновение отметил — это была шутка. Сейчас вокалист считает себя серьезным мужчиной.

«Да, я такой! Пошел вразнос. Шучу. Нет, я не ловелас. А что было по молодости, я уже и не помню», — сказал артист.

Отмечается, что нынешнюю избранницу Лепса зовут Елизавета Ридель. Девушке 26 лет и она занимается ресторанным бизнесом.

При этом приятель вокалиста промоутер Евгений Морозов не вполне уверен, что певец относится серьезно к этим отношениям. По его словам, вокалист до сих пор любит свою бывшую жену Анну и когда-нибудь пара обязательно воссоединится.

С экс-супругой артист пробыл в браке 21 год. Правда, долгий союз распался зимой позапрошлого года. Что привело к такому печальному сценарию — неизвестно, однако сам исполнитель считает себя виноватым в случившемся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юморист Павел Воля подарил Лепсу собственную песню.