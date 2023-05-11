Перестрелка произошла на мосту из Мексики в США из-за пограничного кризиса

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К пунктам пропуска в Соединенные Штаты направились десятки тысяч мигрантов. С противоположной стороны стягивают войска.

Ситуация на границе США и Мексики резко обострилась. К пропускным пунктам стягиваются десятки тысяч мигрантов.

Такой наплыв случился из-за окончания действия 42-й поправки, которая раньше позволяла высылать беженцев из-за коронавируса, но люди при этом могли свободно вернуться в Штаты.

После ее отмены процесс легализации планируют резко усложнить, а за повторную попытку попасть в страну — привлекать к уголовной ответственности.

Чтобы сдержать поток, власти США стягивают к границе войска. Но потенциальные мигранты ищут обходные пути. Пока одни стоят в очередях целыми сутками, другие пытаются перебраться через реки.

Ситуация уже выходит из-под контроля. На мосту, который ведет из Мексики в США, случилась перестрелка. По предварительным, данным погибли несколько человек.