На Пятом канале акция «День добрых дел» для Михаила Редкова

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика — врожденный порок сердца. Миша уже перенес ряд успешных операций, но из-за быстрого роста организма ему требуется сложнейшее хирургическое вмешательство, которое исправит дефект.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня наша с вами помощь нужна трехлетнему Мише из Петербурга. У мальчика врожденный порок сердца. Первую операцию он перенес сразу же после рождения, потом была еще одна. Это сохранило жизнь ребенку. Но растущий организм скоро перестанет справляться с нагрузкой. Как можно быстрее требуется сложнейшая операция, которая исправит врожденный дефект сердца.

Но на это необходимы огромные деньги. Большая часть суммы уже собрана. Не достает трех миллионов рублей. Помочь можем мы с вами. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 2222 с суммой пожертвования. Или навести камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на экране.

Мишка любит смотреть мультфильмы, играть с братьями и сестрами, качаться на качелях, много прыгать. В общем, все то, что и каждый мальчишка в три года. Только устает быстрее, губы синеют — из-за редкого и опасного заболевания.

«У него очень сложная анатомия. Сердце находится справа. И мало того, оно еще перевернуто. Как бутерброд маслом вниз. Все перевернуто. И желудочки, и предсердия, и клапаны», — рассказывает Дарья Редкова, мама Миши.

О пороке стало известно во время скрининга. Долгожданная двойня, о прерывании беременности речи и быть не могло. Поэтому уже на четвертый день жизни Мишке провели операцию на открытом сердце, через год — вторую. Но это лишь временная помощь.

«Сейчас у него сатурация 80. Это очень низкая сатурация для взрослого человека и даже для ребенка постарше. Но так как Мише еще три годика, пока его организм справляется», — объясняет Дарья.

За эти три года они привыкли отслеживать уровень кислорода в крови, да и вообще во всем слушать врачей.

«Он на постоянном медикаментозном лечении, что позволяет компенсировать те явления. Он меньше бегает: больше сидит и в физическом развитии он отстает», — говорит врач-педиатр Ольга Гаманилова.

Даже если хочется побегать, лучше поиграть в кубики, говорят медики.

Третья операция поможет исправить природную анатомию, максимально приблизив ее к правильной. Вмешательство сложнейшее, за такой случай берутся лишь кардиохирурги в одной из клиник США.

«Страх есть, но знаете, мы стараемся фокусироваться на позитивной стороне. Том, что все это операбельно. Что лечение оно дорогое, но оно возможно», — поделился Григорий Редков, отец Миши.

Счет за полную коррекцию порока огромный. Более 23 миллионов рублей.

По словам мамы мальчика, собрать эту сумму не просто, но то, что сложно сделать одному человеку, легко сделать вместе. Часть денег нашли, но нужно еще. И затягивать с этим вопросом нельзя.

«Когда у меня есть возможность загадать желание, я пишу деду Морозу или на день рождения загадываю, чтобы у него все было хорошо с сердцем», — говорит брат Миши Демьян.

«Мне бы хотелось, чтобы поскорее сделали операцию и ему больше ничего не мешало жить», — сказала Марта, сестра мальчика.

У Мишки тоже есть свои мечты, которые обязательно сбудутся, если ему и его сердцу помочь. Он хочет стать как папа, чтобы «кататься на мотоцикле на мотокроссе».

Итак, чтобы помочь ребенку, достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или отсканировать QR-код на экране. Большое вам спасибо!