Копия отца: дочь Александра Малинина показала жениха-иностранца

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Наследнице народного артиста Устинье 22 года, и она готовится пойти под венец с избранником, с которым живет в Лондоне.

Дочь народного артиста РФ Александра Малинина Устинья готовится к свадьбе. Она приняла предложение руки и сердца, а также бриллиантовое кольцо стоимостью около трех миллионов рублей от молодого человека по имени Зак. Девушка обучается музыке в Лондоне, там она и встретила своего принца. Сначала они были друзьями, но вскоре поняли, что зародилось романтическое чувство.

Родителям Устиньи будущий зять определенно нравится. Супруга артиста Эмма не скрывает, своего теплого отношения к парню, который окружил ее дочь вниманием и заботой. Отмечает, что в экстренных ситуациях кавалер уже доказал, насколько он надежный человек. Александр Малинин, судя по всему, мнение жены разделяет. Более того, между ним и Заком много общего — поклонники звездной семьи удивлены, насколько похожи певец и избранник его дочки. На общем фото мужчины напоминают сына и отца.

Александр Малинин с будущим зятем. Instagram* / ustinya_malinina_official

Устинья Малинина не спешит раскрывать все детали свадебной церемонии, но говорит, что будет она незабываемой. Известно, что торжество состоится в Лондоне. Там же на днях произошла очередная встреча родителей невесты с женихом. Все вместе поужинали в ресторане и устроили прогулку по магазинам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что соседи пожаловались на жену Александра Малинина в полицию.

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