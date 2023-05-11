Политический парадокс с туристическим акцентом: почему президент Грузии против безвиза

Фото, видео: ZURAB KURTSIKIDZE / ТАСС; 5-tv.ru

Владимир Путин отменил запрет на полеты в эту страну, а также смягчил визовый режим для грузинских граждан.

Россияне с сегодняшнего дня могут смело планировать летний отдых в Грузии. Прямые рейсы из Москвы в Тбилиси возобновятся до конца мая. Это стало возможным после того, как Владимир Путин своим указом отменил запрет для наших перевозчиков на полеты в Грузию — он был введен почти четыре года назад. А еще президент смягчил визовый режим для граждан закавказской страны, прибывающих в Россию. Такие новости обрадовали многих, но только не официальный Тбилиси. Оттуда тут же посыпались угрозы. Почему — разбирался Георгий Гривенный.

В российской туриндустрии радуются новым направлениям летнего отдыха. Сегодня самый недорогой авиабилет Москва-Тбилиси с пересадкой в Ереване стоит в районе 34-36 тысяч рублей, через Минск можно добраться в районе 43-45, дороже всего — через Стамбул — около 60 тысяч рублей. Введение прямых рейсов, по оценкам экспертов, снизит стоимость минимум вдвое.

Президент России еще одним своим указом отменяет визы для краткосрочных поездок грузинских граждан в нашу страну, а вот президент Грузии в ответ требует сократить безвизовое пребывание россиян в ее стране с одного года до трех месяцев. И это — политический парадокс с туристическим акцентом.

Подробности — в репортаже.