Фото, видео: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP; 5-tv.ru

Объем госдолга Соединенных Штатов давно перевалил за 30 триллионов долларов. Белый дом и парламентарии отказались его увеличивать, несмотря на риск рецессии.

Совершенно непонятно, к какому поколению относить Джо Байдена. Президент США, которому уже 80 лет, собрался на второй срок. Значит, он тоже в какой-то степени будущее своей страны. А она под его руководством сегодня стала еще на шаг ближе к своему первому дефолту.

Белый дом и лидеры Конгресса впервые за много лет отказались поднимать потолок госдолга, который уже давно перевалил за 30 триллионов долларов. Для сравнения — в России он всего 400 миллиардов. И если в случае с Россией дефолт был чисто техническим — то есть Москве просто не позволяли заплатить по своим долгам — то у американцев все намного серьезнее.

«Наша экономика скатится в рецессию, нашей репутации в мире будет нанесен чрезвычайный ущерб. Лучше даже не говорить об этом вслух. Я говорю вполне серьезно: если у нас будет дефолт по нашему долгу, проблемы будут у всего мира», — заявил Джо Байден.

Впрочем, не обремененные большим смыслом слова Байдена вызывают все меньше интереса даже в Штатах. На брифинг Белого дома 8 мая не пришли почти 20 репортеров, потому что на их вопросы президент просто-напросто не отвечает. Зачем тратить время?

Некоторые издания и вовсе лишили аккредитаций за публикацию слитых в сеть данных о теневом бизнесе семьи Байденов. Вот и члены палаты представителей Конгресса сегодня официально заявили, что президентская семья получала миллионы долларов, в том числе, от Китая, а попытки свалить все на Россию были делом рук ЦРУ.