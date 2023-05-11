«Не помнят, кто с кем воевал»: Кремль оценил заявление Белого дома о победе над фашизмом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал невежественные слова представителя американской администрации Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарю Белого дома стоило бы получше учить историю. Несмотря на свой зрелый возраст, 45-летняя Карин Жан-Пьер на брифинге минувшей ночью скромно умолчала о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом. Зато заслуги Вашингтона преподнесла как следует.

«Как вы все знаете, на этой неделе отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победа Соединенных Штатов, а также их партнеров, над фашизмом на континенте», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

В Кремле сегодня отреагировали на такое невежество.

«В США выросло поколение, которое уже не помнит, кто с кем воевал во Второй мировой войне, поэтому не может трезво оценивать свое настоящее и будущее», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог Юрий Светов напомнил Белому дому историю Второй мировой войны и объяснил причину тотальной безграмотности американского общества.