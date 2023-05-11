И горит, и тонет: автомобили затопило под Красноярском из-за подъема воды в Енисее

Фото, видео: Самсонов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

Причиной выхода воды из берегов стало потепление. Пока пострадали только машины, но угроза есть и для жилых домов.

Красноярский край, где только за последние сутки спасатели потушили 85 пожаров, сейчас не только горит, но и тонет.

Из-за потепления вода в Енисее поднялась. Причем так резко, что затопила все, что было на берегу. В том числе машины, ожидавшие паром. Они ушли под воду по самую крышу.

Сложности сейчас ожидают и владельцев домов в поселке Стрелка. Полицейские уже помогают местным жителям эвакуироваться.